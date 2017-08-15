В Кабардино-Балкарии сохраняется угроза схода селей

НАЛЬЧИК, 15 авг – РИА Новости. Подъем селевой массы вновь зафиксирован в городе Тырныауз, где в понедельник сошел крупный сель, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Днем в понедельник в городе Тырныауз Эльбрусского района по пойме реки Герхожан-Су начался сход селевого потока, вызванного таянием ледников. В зону схода селя жилые дома и социальные объекты не попали, никто не пострадал. В превентивных целях спасатели эвакуировали 300 жильцов двух девятиэтажных домов, к приему людей готовы пункты временного размещения на базе двух школ города и дома культуры. В городе снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный-Азау. На территории района объявлен режим ЧС муниципального уровня. На месте происшествия от различных министерств и ведомств работают 96 человек и 24 единицы техники. К утру вторника сход селя продолжался, но поток был совсем небольшим. Эвакуированные жильцы вернулись в свои дома. Мониторинг за селевой обстановкой осуществляют две группы сотрудников МЧС.

"По состоянию на 16.50 мск вторника произошел подъем селевой массы, селевой поток идет по лотку малыми волнами", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУМЧС России по КБР и экстренные службы Эльбрусского района.

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