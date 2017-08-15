В Башкирии ищут пропавшую школьницу

УФА, 15 авг — РИА Новости. Полицейские разыскивают девятиклассницу, которая уехала из деревни в Уфу и пропала, сообщила РИА Новости во вторник представитель пресс-службы МВД по Башкирии Зиля Хакимова.

Родственники девочки заявили в полицию о том, что она ушла из поселка Буйда Учалинского района в понедельник и до сих пор не вернулась домой. Предположительно, она уехала в Уфу.

"Девочке 14 лет, ее рост около 170 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светлые, длинные. Ребенок носит очки. Из особых примет: справа на шее родимое пятно. Девочка была одета в серую сетчатую шапочку, в розовою куртку, в темные лосины и белые кроссовки. Кроме того, при себе имела сумку красного цвета, на которой написано "Книжный клуб", — рассказала Хакимова.

Полицейские просят всех, кто может владеть информацией о месте нахождения ребенка, сообщить в ближайшее отделение полиции.