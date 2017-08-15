В Югре возбудили дело против директора детского лагеря, где ранили ребенка

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следователи в ХМАО-Югре возбудили уголовное дело против директора палаточного лагеря, в котором после стрельбы из пневматического ружья был ранен 11-летний мальчик, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России во вторник.

Ранее стало известно, что 9 августа на территорию лагеря с разрешения директора пришел 20-летний юноша, который принес с собой пневматическое ружье. По предварительным данным, он начал стрелять по мишеням и по неосторожности попал в 11-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелое ранение в область живота и был госпитализирован.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"… в отношении директора туристического палаточного лагеря, на территории которого 11-летний ребенок получил тяжелое ранение из пневматического оружия", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее против молодого человека было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным СК, сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Как отметили в ведомстве, была проведена судебно-медицинская экспертиза, назначена баллистическая судебная экспертиза, изъяты документация, касающаяся организации работы лагеря, и должностные инструкции работников. Следователи проверят, каким образом велся контроль за местонахождением детей в лагере, указали в СК. Расследование дела, как подчеркивается, находится на контроле в аппарате следственного управления.