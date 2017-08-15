В Псковской области проверяют информацию о выселении людей с участков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Псковской области Андрей Турчак обратил внимание участников заседания администрации Псковской области на споры о наложении границ земельных участков и поручил решить вопрос жителя области, который пожаловался на сложившуюся ситуацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Турчаку разобраться в ситуации с земельными участками, откуда пытаются выселить граждан, и заверил, что готов подключиться к решению вопроса на федеральном уровне, если это потребуется.

Путин на встрече с Турчаком, передав материалы с прямой линии, поднял ряд вопросов, в том числе, связанных с недвижимостью. "Человек пишет, что купили земельный участок, причём выполнили все формальности, документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда. А кто же тогда выдал документы?" — поинтересовался глава государства и добавил, что это "точно совершенно, что это не вина людей".

"Этот вопрос сегодня обсуждался на правительственной рабочей встрече. Губернатор поручил провести проверку по этому вопросу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Псковском районе зафиксировано как минимум десять обращений на эту тему.

"Уверен, что такие наложения (произошли) в связи с тем, что еще с советских времен информация не обновлялась, они существуют на территории региона", — сказал Турчак в ходе заседания членов администрации во вторник.