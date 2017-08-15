В 35 детских садах Челябинска введен карантин из-за менингита

ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Карантин введен в 35 детских садах Челябинска из-за заболевших менингитом детей в возрасте 3-6 лет, сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В Челябинске продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. В 77 случаях данный диагноз подтвержден у детей до 17 лет, из них половину заболевших составляют дети 3-6 лет, в том числе 38 посещали детские организованные коллективы. Среди них выявлено 15 детей с энтеровирусным менингитом. На сегодняшний день карантинные мероприятия по случаям заноса инфекции под контролем специалистов управления Роспотребнадзора проводятся в 35 детских образовательных учреждениях", — цитирует пресс-служба замруководителя управления Светлану Лучинину.

Всего в Челябинске зарегистрировано 95 случаев заболевания, в том числе 44 – энтеровирусного менингита, случаи заболевания регистрируются во всех районах города, при этом наименьшая заболеваемость в Советском и Центральном районах, уточнила она.

Лучинина добавила, что эпидемические подъемы заболеваемости регистрируются каждые 4-5 лет, последний подъем отмечен в 2013 году и был обусловлен появлением энтеровируса ECHO30.

Установлено, что в сезон 2017 года обнаружен аналогичный тип энтеровируса ECHO30, сообщает Лучинина.

По данным управления, сезонный подъем заболеваемости регистрируется с июля по октябрь, с постепенным нарастанием заболеваемости и спадом, с максимальным уровнем в сентябре. Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует населению: использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации, соблюдать правила личной гигиены.