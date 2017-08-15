В Сибири полицейского уволили за избиение задержанного

КРАСНОЯРСК, 15 авг — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства избиения задержанного дежурным полиции в Красноярске, который впоследствии скончался, сообщила РИА Новости официальный представитель главка СК России по краю Ольга Шаманская.

По предварительной версии следствия, вечером 4 июня в дежурную часть отдела полиции №2 межмуниципального управления МВД России "Красноярское" был доставлен 40-летний мужчина. Его задержали по подозрению в совершении кражи, а также "в связи с нахождением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, неопрятным внешним видом". По данным СК, в помещении дежурной части мужчина подошел к многофункциональной дактилоскопической системе "МДС-40" и стал произвольно нажимать кнопки.

"В этот момент находившийся при исполнении своих должностных обязанностей дежурный…, пренебрегая требованиями федерального законодательства и ведомственными нормативными актами, согласно которым сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, подошел к мужчине и неоднократно ударил его головой об "МДС", после чего повалил на пол и, продолжая свои преступные действия, нанес ему множественные удары ногой в область тела", — сказала Шаманская.

Она добавила, что все произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия".

По данным регионального ГУМВД, "по результатам служебной проверки, проведенной службой собственной безопасности краевого главка МВД, полицейский уволен из органов за грубое нарушение служебной дисциплины…, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

В СК добавили, что пострадавший мужчина в августе скончался, он злоупотреблял спиртным. "Потерпевший скончался не в результате избиения, эти события между собой не связаны", — пояснила собеседница агентства.