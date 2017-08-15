В Иркутске задержали мужчин, поставивших у здания облправительства гробы

ИРКУТСК, 15 авг – РИА Новости. В Иркутске задержаны двое мужчин, которые устроили несанкционированную акцию у здания правительства региона – выставили на площади четыре бутафорских гроба в знак напоминания о трагедии, произошедшей год назад в Черемховском интернате для детей-инвалидов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного ГУМВД.

"Полиция проверила ящики на предмет взрывчатых веществ. Ящики оказались пустыми. На площади были задержаны двое мужчин 27 и 35 лет. Их препроводили в отделение полиции, где будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "в полиции они заявили, что своими действиями хотели напомнить о трагедии, случившейся год назад в Черемховском детском доме".

Летом 2016 года более половины воспитанников психоневрологического интерната в Черемхово пострадали от вспышки кишечной инфекции. Четверо детей умерли. В связи с этим Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.