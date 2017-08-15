Двоим магаданским подросткам грозит 20 лет тюрьмы за убийство трех человек

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела о совершении тройного убийства с собой жестокостью и покушении на четвертое двумя подростками 16 и 17 лет и их взрослым товарищем, утвержденные прокуратурой документы переданы в суд, сообщает во вторник СУ СК России по Магаданской области.

"По данным следствия, в середине марта 2017 года обвиняемые, используя малозначительный повод — произошедший словесный конфликт с тремя ранее незнакомыми мужчинами, договорились совершить их убийства. Проследив место нахождения потерпевших, … совместно сначала избили мужчин руками и ногами, а также различными тяжелыми предметами, после чего причинили ножом колото-резаные раны туловища и шеи, повредив жизненно-важные органы человека. Один потерпевший скончался на месте, смерть второго наступила в Магаданской областной больнице через непродолжительный период, третьему потерпевшему удалось своевременно обратиться за медицинской помощью, в результате чего смертельный исход не наступил", — говорится в сообщении.

Дополняется, что в этот же день обвиняемые решили убить женщину, которая стала очевидцем преступления. Они заманили ее в безлюдное место, где и совершили преступление.

"Они обманом заманили свидетеля в безлюдное место на Марчеканском шоссе Магадана, где совместно попытались ее задушить, затем жестоко избили ногами и руками по телу, а потом один из обвиняемых нанес потерпевшей множественные удары шлакоблочным кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления", — сообщает следствие.

Уточняется, что действия обвиняемых предварительным следствием квалифицированы как покушение на убийство, а также убийство двух и боле лиц, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление. Кроме того, одному из злоумышленников предъявлено обвинение в совершении кражи. Санкция статьи "Убийство двух и более лиц" предусматривает наказание от 8 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы.