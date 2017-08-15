В центре Москвы горит пятиэтажка

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Столичные спасатели сообщили о возгорании в квартире на третьем этаже в жилой пятиэтажке в Москве, площадь пожара устанавливается.

"Пятнадцатого августа в 12 часов 52 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Земляной Вал, дом 65, где по предварительной информации происходит загорание в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома", — говорится в сообщении на сайте ГУМЧС по столице.

Согласно релизу, в настоящее время спасатели выясняют, что горит и определяют площадь пожара.