В Хабаровске вынесли приговор подросткам, убившим таксиста

ХАБАРОВСК, 15 авг — РИА Новости. Два подростка в Хабаровске признаны виновными в убийстве таксиста, каждый из них приговорен к восьми годам заключения, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю.

Суд установил, что ночью 1 декабря 2016 года осужденные, которым на тот момент было по 17 лет, решили убить таксиста и забрать его машину и деньги. Они вызвали такси через диспетчерскую службу.

По заявке приехал 29-летний мужчина на автомобиле Toyota Corolla. По данным следствия, злоумышленники попросили водителя заехать на пустырь, и когда машина приехала на место, один из подростков схватил водителя, а второй нанес удар ножом в шею.

Таксист вырвался и стал убегать. Следствие отмечает, что один из злоумышленников догнал потерпевшего и нанес ему еще несколько ударов в спину. Несмотря на тяжелые ранения, таксист смог убежать. Подростки обыскали машину, но кроме сотового телефона ничего не нашли. Они перегнали автомобиль на другой конец пустыря и вернулись домой.

Раненого потерпевшего обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. В больнице мужчина скончался. Подростков задержали, когда они шли в торговой центр продавать телефон, принадлежащий таксисту.

"Суд признал двоих хабаровчан 17 и 18 лет виновными по статьям "убийство", "разбой" и "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Приговором суда 18-летнему осужденному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, 17-летнему — в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия один из подростков дал признательные показания. Второй со следствием не сотрудничал.