Фигурант дела о взрыве у поста ГИБДД в Петербурге не признал вину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Один из обвиняемых во взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) вблизи поста ГИБДД в октябре 2015 года не признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Санкт-Петербургского городского суда.

Ранее сообщалось, что по делу о взрыве 8 октября 2015 года у поста ГИБДД, расположенного на площади Академика Климова на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта, в декабре 2015 года были задержаны 28-летний Николай Мотовилов и 27-летний Антон Головырцев. Свой умысел подсудимые не смогли довести до конца, так как пока сотрудник ДПС двигался на служебном автомобиле, неосведомленная об СВУ женщина ударила его ногой, в результате чего произошел взрыв. Пострадавшая в тяжёлом состоянии была госпитализирована.

Задержанным также вменили несостоявшийся взрыв СВУ 5 марта 2015 года около поста ГИБДД, расположенного в доме №7 по набережной реки Малая Невка. Во вторник Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению этого дела.

"Вину не признаю, так как не было умысла на причинение вреда жизни и здоровью людей", — заявил Мотовилов после оглашения обвинительного заключения.

При этом он заявил, что выразит своё отношение к обвинению в изготовлении и хранении СВУ позже. Головырцев полностью отказался выражать свою позицию относительно предъявленного обвинения. Оба подсудимых заявили, что будут давать показания после представления доказательств стороной обвинения. На заседании были допрошены двое полицейских, признанных потерпевшими.

Мотовилов и Головырцев обвиняются по статьям "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".