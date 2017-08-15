Диверсия за пять тысяч: украинец признался в подготовке провокаций в Крыму

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала агента СБУ Украины, готовившего серию диверсий в Крыму. На полуострове он должен был повредить линии электропередач, обеспечить перекрытие трассы и поджечь одно из зданий.

План диверсанта

Как отмечается в сообщении ФСБ, задержанным оказался уроженец Харьковской области Геннадий Лимешко, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей вооруженных сил Украины".

Лимешко поймали при попытке повредить линию электропередач. У него изъяли две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм, приводящий в действие взрывное устройство, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью.

При себе у диверсанта была также ручная пила, которой предполагалось подпилить деревянные опоры ЛЭП и цифровой аппарат, чтобы снять все свои действия на камеру и отчитаться перед кураторами в Службе безопасности Украины, подчеркнули в ФСБ.

Общий план действий Лимешко был таков: повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

На видеокдрах, предоставленных ФСБ, силовики изымают у задержанного две тротиловые шашки, гранату, телефон, пилу и фотоаппарат, а также показывают документы Лимешко — украинский паспорт и миграционную карту, где зафиксирован въезд диверсанта на территорию России — 9 августа 2017 года.

"Я получил на выполнение задания пять тысяч гривен. 12 августа после попытки заклада заряда был задержан сотрудниками ФСБ России", — сказал Лимешко на допросе.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Киевский районный суд Симферополя заключил диверсанта под стражу на два месяца.

Диверсии обречены на провал

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, спецслужбы работают в состоянии повышенной боеготовности, и туристам, как и жителям республики, опасаться нечего.

"Любые попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Республике Крым, откуда бы они ни исходили, обречены на провал. Безопасность жителей и гостей полуострова обеспечена в полном объеме", — заверил он.

При этом на полуострове не исключают, что Киев попытается снова расшатать обстановку. Как заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, украинские спецслужбы хотят задействовать в провокациях сторонников запрещенных в России экстремистских и религиозных течений.

"Мы призываем крымчан не поддаваться на различные призывы и провокации со стороны представителей сомнительных организаций и движений националистического и религиозного толка", — подчеркнул представитель крымского правительства.

"Вражеская территория"

Появление Лимешко на полуострове с такими задачами говорит лишь об одном — Киев рассматривает Крым как "вражескую территорию", заявил в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"В одном ряду идет, по сути, террористическая деятельность, связанная с перекрытием воды, перекрытием газа, электроэнергии, с перекрытием продовольственных путей сообщения, а сегодня это еще и дополняется предотвращенным террористическим актом. Это говорит только об одном: для Украины и украинского правительства Крым — это вражеская территория. И лозунг, который постоянно звучал в Киеве —"Крым либо украинский, либо безлюдный" — реализуется повседневно, повсеместно в украинской политике против Крыма, против России", — сказал эксперт

Коленсниченко предполагает, что это вряд ли последний случай диверсии, организованной с украинской стороны, и, вероятно, не без поддержки международных сил, которые не обращают на действия Киева никакого внимания.

"Я рад, что наши спецслужбы смогли предотвратить подобный инцидент — выявить террористов, которые готовили террористические акты против Крыма и против его инфраструктуры. Но в очередной раз хочу сказать: мы не должны терять бдительность и готовить себя к еще большим неприятностям, которые может нам продуцировать Украина, я полагаю, не без поддержки со стороны США", — считает он.

Специалисты по диверсиям

В последние годы было зафиксировано несколько попыток украинских диверсантов попасть в Крым и устроить там провокации. Так, в феврале ФСБ задержали члена радикальной группировки "Аскер" Сент-Ибраима Зайтуллаева, входившего также в батальон имени Номана Челибиджихана, в котором готовят специалистов для диверсий в Крыму. Этот батальон создан одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым.

В 2016 году в Севастополе задержали троих диверсантов главного управления разведки Минобороны Украины, планировавших диверсии на объектах военной инфраструктуры в Крыму. При обысках силовики изъяли у них взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов, на которых предполагалось устроить диверсии.