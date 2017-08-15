МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала агента СБУ Украины, готовившего серию диверсий в Крыму. На полуострове он должен был повредить линии электропередач, обеспечить перекрытие трассы и поджечь одно из зданий.
План диверсанта
Как отмечается в сообщении ФСБ, задержанным оказался уроженец Харьковской области Геннадий Лимешко, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей вооруженных сил Украины".
Лимешко поймали при попытке повредить линию электропередач. У него изъяли две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм, приводящий в действие взрывное устройство, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью.
Общий план действий Лимешко был таков: повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.
На видеокдрах, предоставленных ФСБ, силовики изымают у задержанного две тротиловые шашки, гранату, телефон, пилу и фотоаппарат, а также показывают документы Лимешко — украинский паспорт и миграционную карту, где зафиксирован въезд диверсанта на территорию России — 9 августа 2017 года.
Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Киевский районный суд Симферополя заключил диверсанта под стражу на два месяца.
Диверсии обречены на провал
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, спецслужбы работают в состоянии повышенной боеготовности, и туристам, как и жителям республики, опасаться нечего.
"Любые попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Республике Крым, откуда бы они ни исходили, обречены на провал. Безопасность жителей и гостей полуострова обеспечена в полном объеме", — заверил он.
При этом на полуострове не исключают, что Киев попытается снова расшатать обстановку. Как заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, украинские спецслужбы хотят задействовать в провокациях сторонников запрещенных в России экстремистских и религиозных течений.
"Мы призываем крымчан не поддаваться на различные призывы и провокации со стороны представителей сомнительных организаций и движений националистического и религиозного толка", — подчеркнул представитель крымского правительства.
"Вражеская территория"
Появление Лимешко на полуострове с такими задачами говорит лишь об одном — Киев рассматривает Крым как "вражескую территорию", заявил в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Коленсниченко предполагает, что это вряд ли последний случай диверсии, организованной с украинской стороны, и, вероятно, не без поддержки международных сил, которые не обращают на действия Киева никакого внимания.
"Я рад, что наши спецслужбы смогли предотвратить подобный инцидент — выявить террористов, которые готовили террористические акты против Крыма и против его инфраструктуры. Но в очередной раз хочу сказать: мы не должны терять бдительность и готовить себя к еще большим неприятностям, которые может нам продуцировать Украина, я полагаю, не без поддержки со стороны США", — считает он.
Специалисты по диверсиям
В 2016 году в Севастополе задержали троих диверсантов главного управления разведки Минобороны Украины, планировавших диверсии на объектах военной инфраструктуры в Крыму. При обысках силовики изъяли у них взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов, на которых предполагалось устроить диверсии.