Ранее судимый житель Кузбасса подозревается в краже трех килограмм монет

КЕМЕРОВО, 15 авг – РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали жителя города Прокопьевска, подозреваемого в краже из частного дома золотых украшений и трех килограммов десятирублевых монет: мужчина отправился тратить похищенные деньги на пиво и шаурму, сообщили РИА Новости во вторник в региональном главке МВД.

"Правоохранители узнали об инциденте от владельца коттеджа, в который через приоткрытое на проветривание окно проник неизвестный. Похитив из дома золотые украшения ручной работы и три килограмма десятирублевых монет, которые собирали хозяева жилища, злоумышленник скрылся. Общий ущерб потерпевшие оценили более чем в 1,2 миллиона рублей", — рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражи 36-летний местный житель. Его задержали в одном из местных кафе, где на похищенные деньги он устроил для себя "банкет" с шаурмой и пивом. Полицейские нашли при нем сумку с похищенным имуществом.

"При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что в прошлом году злоумышленник в составе бригады строил коттедж потерпевшего. Зная планировку помещения, он в течение нескольких минут обошел комнаты и похитил ценные вещи и деньги", — уточнили в ГУМВД.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о крупной краже и заключен под стражу на время следствия. Согласно санкциям соответствующей статьи УК РФ, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Похищенное частично изъято и возвращено законному владельцу, добавили в ведомстве, не уточнив, сколько успел потратить подозреваемый.