Суд рассмотрит дело о хищении янтаря на калининградском комбинате

КАЛИНИНГРАД, 15 авг — РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело против группы жителей поселка Янтарный, которые, сделав врезку в трубопровод калининградского янтарного комбината, по которому добытый минерал поступал с карьера, похищали янтарь, сообщила прокуратура Калининградской области.
"По версии органов следствия в августе прошлого года группа жителей поселка Янтарный в возрасте от 46 до 60 лет с целью кражи добытого комбинатом янтаря сделали врезку в технологический трубопровод, по которому минерал передавался из карьера на горно-обогатительную станцию. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По результатам расследования жителям поселка Янтарный предъявлено обвинение по статье УК РФ "кража, совершенная организованной группой", и по ряду других статей, наказанием по которым может быть лишение свободы на срок до 10 лет.
Калининградский янтарный комбинат — единственное предприятие в стране, занимающееся промышленной добычей янтаря. Запасы месторождения на побережье Балтийского моря, вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых его запасов, оцениваются в 110 тысяч тонн.