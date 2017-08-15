Суд рассмотрит дело о хищении янтаря на калининградском комбинате

КАЛИНИНГРАД, 15 авг — РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело против группы жителей поселка Янтарный, которые, сделав врезку в трубопровод калининградского янтарного комбината, по которому добытый минерал поступал с карьера, похищали янтарь, сообщила прокуратура Калининградской области.

Ранее сообщалось, что в августе 2016 года сотрудники УФСБ России по Калининградской области в ходе спецоперации пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на краже янтаря с комбината. Было установлено, что подозреваемые сделали врезку в технологический трубопровод, по которому минерал передается из карьера на горно-обогатительную станцию. Ущерб РФ от деятельности подозреваемых составлял более 1 миллиона рублей в день.

"По версии органов следствия в августе прошлого года группа жителей поселка Янтарный в возрасте от 46 до 60 лет с целью кражи добытого комбинатом янтаря сделали врезку в технологический трубопровод, по которому минерал передавался из карьера на горно-обогатительную станцию. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов изъяли 20,62 килограмма янтаря-сырца на сумму более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, по месту жительства одного из обвиняемых было изъято еще 6,4 килограмма янтаря-сырца. Следствие установило, что для конспирации преступная группа использовала радиостанции, тепловизоры, видеооборудование, при помощи которых мужчины общались и контролировали действия охраны комбината на участке, где была оборудована врезка в трубопровод.

По результатам расследования жителям поселка Янтарный предъявлено обвинение по статье УК РФ "кража, совершенная организованной группой", и по ряду других статей, наказанием по которым может быть лишение свободы на срок до 10 лет.

Калининградский янтарный комбинат — единственное предприятие в стране, занимающееся промышленной добычей янтаря. Запасы месторождения на побережье Балтийского моря, вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых его запасов, оцениваются в 110 тысяч тонн.