На Камчатке проверяют данные о травмировании туристов на конных прогулках

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку по факту получения травм туристами во время конных прогулок, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.
По предварительным данным, 12 августа в районе 12 км автотрассы Морпорт-Аэропорт три туриста из Южной Кореи и переводчица совершали конные прогулки, во время которых лошади сорвались с места, предположительно испугавшись медведя.
"В результате происшествия ранения получили туристы и переводчица, которые с различными травмами — переломы ребер, сотрясения головного мозга доставлены в Камчатскую краевую больницу", — сказал представитель СК.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также были ли предприняты достаточные меры безопасности при организации конных прогулок.