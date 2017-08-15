На Камчатке проверяют данные о травмировании туристов на конных прогулках

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг — РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку по факту получения травм туристами во время конных прогулок, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.

"По сведениям о происшествии, размещенным в средствах массовой информации, проводится процессуальная проверка по факту получения травм туристами, в том числе иностранцами, при совершении конных прогулок", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 12 августа в районе 12 км автотрассы Морпорт-Аэропорт три туриста из Южной Кореи и переводчица совершали конные прогулки, во время которых лошади сорвались с места, предположительно испугавшись медведя.

"В результате происшествия ранения получили туристы и переводчица, которые с различными травмами — переломы ребер, сотрясения головного мозга доставлены в Камчатскую краевую больницу", — сказал представитель СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также были ли предприняты достаточные меры безопасности при организации конных прогулок.