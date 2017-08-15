В ДТП с автобусом под Калугой пострадали граждане Белоруссии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Граждане Белоруссии пострадали при столкновении автобуса Neoplan с автомобилем Volkswagen в Калужской области в ночь на вторник, сообщила во вторник пресс-служба МИД республики.
"Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации поддерживает контакт с лечебными учреждениями, где находятся белорусы, пострадавшие в ДТП на Калужском шоссе", — говорится в официальном аккаунте в Twitter ведомства.
По информации агентства "Белта", погибший в результате ДТП также был гражданином Белоруссии — жителем города Калинковичи Гомельской области. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.