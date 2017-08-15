В ДТП с автобусом под Калугой пострадали граждане Белоруссии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Граждане Белоруссии пострадали при столкновении автобуса Neoplan с автомобилем Volkswagen в Калужской области в ночь на вторник, сообщила во вторник пресс-служба МИД республики.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, ДТП произошло в 03.55 вторника в Малоярославецком районе, на 138-м километре автодороги А-130 "Москва-Рославль". Как сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Multivan выехал на полосу встречного движения и вылетел в кювет, что повлекло касательное столкновение автомобиля Mercedes-Benz (Тонар) с автобусом Neoplan, в результате чего один человек погиб, и еще девять пострадали.

"Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации поддерживает контакт с лечебными учреждениями, где находятся белорусы, пострадавшие в ДТП на Калужском шоссе", — говорится в официальном аккаунте в Twitter ведомства.

По информации агентства "Белта", погибший в результате ДТП также был гражданином Белоруссии — жителем города Калинковичи Гомельской области. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.