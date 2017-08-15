Под Курском арестовали женщину, около двух лет избивавшую детей знакомой

ВОРОНЕЖ, 15 авг — РИА Новости. Суд заключил под стражу жительницу Курской области, которая подозревается в том, что около двух лет избивала и морила голодом двух маленьких детей, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

В отношении 39-летней жительницы Хомутовского района возбуждено дело по статье "истязание двух несовершеннолетних". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

"По версии следствия, подозреваемая, испытывая личную неприязнь к двум проживающим у нее дома детям (6 и 3 лет) знакомой ей женщины, в период времени с 2015 года по 12 августа 2017 года причиняла им физические и психические страдания путем нанесения побоев, лишения воды и пищи", — говорится в сообщении.

По какой причине дети проживали в доме подозреваемой, не уточняется.

"По ходатайству следствия в отношении упомянутой гражданки судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — информирует следствие. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.