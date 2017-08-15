На Ямале около 25 тысяч человек остались без электричества из-за ЧП на ГТЭС

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Около 25 тысяч человек на Ямале остались без электроснабжения из-за задымления в машинном зале на Лабытнангской ГТЭС, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"Пятнадцатого августа в 08.25 на Лабытнангской ГТЭС (производственное подразделение филиала ПЭС "Лабытнанги" ПАО "Передвижная энергетика") из-за задымления в машинном зале аварийно остановлен газотурбогенератор ГТГ-2… Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей города Лабытнанги (около 25 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 10,5 МВт", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, вызваны пожарные подразделения МЧС России, ведутся аварийно-восстановительные работы.