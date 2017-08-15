В Приморье отложили слушание по делу бывшего вице-губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Предварительное слушание в суде по уголовному делу, по которому проходит бывший вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко, второй раз откладывается из-за неявки участников процесса, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.
Изначально предварительное слушание по делу было назначено на 9 августа, тогда его отложили из-за неявки защитника.
"Сегодня слушание также отложили на 17 августа из-за неявки представителя потерпевшей стороны", — сказал собеседник.