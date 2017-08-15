В Приморье отложили слушание по делу бывшего вице-губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Предварительное слушание в суде по уголовному делу, по которому проходит бывший вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко, второй раз откладывается из-за неявки участников процесса, сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.

Бывший вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко находится под домашним арестом, он проходит по делу о покушении на мошенничество. По данным прокуратуры, речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту покушения на хищение бюджетных средств в сумме не менее 10 миллионов рублей.

Изначально предварительное слушание по делу было назначено на 9 августа, тогда его отложили из-за неявки защитника.

"Сегодня слушание также отложили на 17 августа из-за неявки представителя потерпевшей стороны", — сказал собеседник.