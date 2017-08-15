Прокурор требует для новосибирского экс-губернатора четыре года колонии

НОВОСИБИРСК, 15 авг — РИА Новости. Гособвинитель просит суд назначить бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, обвиняемому в превышении полномочий, четыре года колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Новосибирска.
По мнению прокурора, вина Юрченко нашла свое подтверждение, что достаточно для постановления обвинительного приговора. Прокурор сообщил, что сумма ущерба относительно первоначальной оказалась снижена с 17,7 до 14 миллионов рублей, кроме того, предполагаемый ущерб бюджету Новосибирской области в виде недопоступления налогов из обвинения исключен.
Сторона обвинения по итогам судебного следствия пришла к выводу, что Юрченко совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем существенно ограничил права физических и юридических лиц на участие в аукционе по приобретению недвижимости в центре Новосибирска. Это, как считает прокурор, повлекло подрыв авторитета органов госвласти Новосибирской области, а также причинило существенный вред имуществу принадлежащей тогда региону компании "ГазТрансКом".
В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе о превышении полномочий. По данным обвинения, был причинен вред ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого находились в собственности Новосибирской области, в виде "недополученного дохода на сумму не менее 14 миллиона рублей.
Также в отношении Юрченко расследовалось еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, согласно которому чиновник в мае 2012 года подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельхозназначения. Однако в начале 2017 года защита сообщила, что оно закрыто за отсутствием состава преступления.