Прокурор требует для новосибирского экс-губернатора четыре года колонии

НОВОСИБИРСК, 15 авг — РИА Новости. Гособвинитель просит суд назначить бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко, обвиняемому в превышении полномочий, четыре года колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Новосибирска.

"Назначить Юрченко наказание в виде четырех лет лишения свободы… Основное наказание в виде лишения свободы отбывать в колонии общего режима", — сказал прокурор Константин Наумкин. Он также предложил взыскать с Юрченко 14 миллионов в пользу компании "ГазТрансКом".

По мнению прокурора, вина Юрченко нашла свое подтверждение, что достаточно для постановления обвинительного приговора. Прокурор сообщил, что сумма ущерба относительно первоначальной оказалась снижена с 17,7 до 14 миллионов рублей, кроме того, предполагаемый ущерб бюджету Новосибирской области в виде недопоступления налогов из обвинения исключен.

Сторона обвинения по итогам судебного следствия пришла к выводу, что Юрченко совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем существенно ограничил права физических и юридических лиц на участие в аукционе по приобретению недвижимости в центре Новосибирска. Это, как считает прокурор, повлекло подрыв авторитета органов госвласти Новосибирской области, а также причинило существенный вред имуществу принадлежащей тогда региону компании "ГазТрансКом".

Как сообщалось, в настоящее время Центральный районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Юрченко по статье "превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность" о продаже земельного участка в Новосибирске по якобы заниженной стоимости. Экс-губернатор, который находится под подпиской о невыезде, свою вину не признает.

В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе о превышении полномочий. По данным обвинения, был причинен вред ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого находились в собственности Новосибирской области, в виде "недополученного дохода на сумму не менее 14 миллиона рублей.

Также в отношении Юрченко расследовалось еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, согласно которому чиновник в мае 2012 года подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельхозназначения. Однако в начале 2017 года защита сообщила, что оно закрыто за отсутствием состава преступления.