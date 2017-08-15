В Уфе приостановили работу кафе, где отравились более 50 человек

УФА, 15 авг — РИА Новости. Работа кафе "Белый мост" в Уфе, где в начале августа отравились более 50 человек, приостановлена на 40 дней по решению суда, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Башкирии.
"Специалисты проверяют качество продуктов питания готовых блюд и сырья кафе. Пока еще лабораторные исследования не закончились. Кроме того, Кировский районный суд Уфы решил приостановить деятельность кафе на 40 суток", — сообщили в ведомстве.
По данным источника в инфекционной больнице Уфы, в медицинское учреждение были госпитализированы более 40 человек, часть из них уже выписаны.
"По словам самих больных, в кафе "Белый мост" они отмечали свадьбу. Среди пострадавших была и невеста. Тяжелых среди госпитализированных нет", — пояснил источник агентства в больнице.