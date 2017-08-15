В Иркутской области началась проверка после получения фельдшером угроз

ИРКУТСК, 15 авг – РИА Новости. В Иркутской области начата доследственная проверка из-за угрозы убийством фельдшеру в здании станции скорой помощи, сообщает пресс-служба СУСК РФ региона.

"По предварительным данным, 14 августа днем 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал пистолетом фельдшеру в здании станции скорой медицинской помощи г. Ангарска. Женщина нажала тревожную кнопку, после чего сотрудниками Росгвардии злоумышленник был задержан. Пистолет для стрельбы оказался не пригоден", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".