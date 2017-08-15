В Ставрополе возбудили уголовное дело после смерти пенсионерки в больнице

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пенсионерки в больнице Ставрополя, которой, как утверждают родственники, не оказали помощь из-за выходного у "нужных врачей", сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

В четверг 10 августа СК сообщил о проверке в связи с информацией в СМИ о пенсионерке, которая была доставлена в больницу с инсультом, ей была срочно необходима помощь врачей-нефрологов, но у них был выходной. Как отмечалось, пока родственники звонили чиновникам, чтобы вызвать нужных врачей, пожилая женщина скончалась.

"В Ставрополе по выявленным в СМИ сведениям о смерти в больнице женщины, в связи с неоказанием ей помощи узким специалистом, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

По данным СК, изложенные в прессе доводы и другие обстоятельства оказания женщине медицинской помощи теперь будут проверены следствием в рамках возбужденного уголовного дела.