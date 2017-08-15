Под Калугой автомобиль столкнулся с автобусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Автобус Neoplan столкнулся с автомобилем Volkswagen в Калужской области в ночь на вторник, один человек погиб и девять получили травмы, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

По информации ГУ МЧС по региону, ДТП произошло в 03.55 вторника в Малоярославецком районе, на 138-м километре автодороги А-130 "Москва-Рославль".

"По предварительным данным, один человек погиб, девять пострадали", — сказала собеседница агентства.

Как сообщает, в свою очередь, УМВД по региону, погибший – пассажир автобуса.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Multivan выехал на полосу встречного движения и осуществил съезд в кювет, что повлекло касательное столкновение автомобиля Mercedes-Benz (Тонар) с автобусом Neoplan", — говорится в сообщении ведомства.