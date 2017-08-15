В Москве разыскивают человека, ранившего ножом двоих мужчин

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает человека, ранившего ножом двух мужчин ночью на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

"После 2.00 на службу "02" поступили телефонограммы из больницы о том, что к ним нарядом "скорой помощи" были госпитализированы двое мужчин с проникающими колото-резаными ранениями: одному из них 32 года, другому — 34", — сказал собеседник агентства.

По его словам, двух мужчин ранил один человек, его сейчас разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.