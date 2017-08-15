В Новосибирске начались судебные прения по делу экс-губернатора Юрченко

НОВОСИБИРСК, 15 авг — РИА Новости. Судебные прения по делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко начались в Центральном районном суде Новосибирска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вина Юрченко нашла свое подтверждение как на предварительном следствии, так и в судебном заседании", — сказал прокурор Константин Наумкин.
Сторона обвинения по итогам судебного следствия пришла к выводу, что Юрченко совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем существенно ограничил права физических и юридических лиц на участие в аукционе по приобретению недвижимости в центре Новосибирска. Это, как считает прокурор, повлекло подрыв авторитета органов госвласти Новосибирской области, а также причинило существенный вред имуществу принадлежащей тогда региону компании "ГазТрансКом".
В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе о превышении полномочий.
Также в отношении Юрченко расследовалось еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, согласно которому чиновник в мае 2012 года подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельхозназначения. Однако в начале 2017 года защита сообщила, что оно закрыто за отсутствием состава преступления.