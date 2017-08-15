В Новосибирске начались судебные прения по делу экс-губернатора Юрченко

НОВОСИБИРСК, 15 авг — РИА Новости. Судебные прения по делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко начались в Центральном районном суде Новосибирска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе прений гособвинитель заявил, что считает доказанной вину бывшего чиновника.

"Вина Юрченко нашла свое подтверждение как на предварительном следствии, так и в судебном заседании", — сказал прокурор Константин Наумкин.

Сторона обвинения по итогам судебного следствия пришла к выводу, что Юрченко совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, чем существенно ограничил права физических и юридических лиц на участие в аукционе по приобретению недвижимости в центре Новосибирска. Это, как считает прокурор, повлекло подрыв авторитета органов госвласти Новосибирской области, а также причинило существенный вред имуществу принадлежащей тогда региону компании "ГазТрансКом".

Как сообщалось, в настоящее время Центральный районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Юрченко по статье "превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность" о продаже земельного участка в Новосибирске по якобы заниженной стоимости. Экс-губернатор, который находится под подпиской о невыезде, свою вину не признает.

В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе о превышении полномочий.

По данным обвинения, был причинен вред ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого находились в собственности Новосибирской области, в виде "недополученного дохода на сумму не менее 17,7 миллиона рублей, а также Новосибирской области в виде недопоступления в областной бюджет Новосибирской области налогов и дивидендов на сумму более 4,3 миллиона рублей".

Также в отношении Юрченко расследовалось еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, согласно которому чиновник в мае 2012 года подписал якобы незаконное распоряжение о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельхозназначения. Однако в начале 2017 года защита сообщила, что оно закрыто за отсутствием состава преступления.