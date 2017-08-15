В Югре осудили пристава, который присваивал деньги должников

Судебные приставы во время обхода квартир должников по квартплате. Архивное фото

Судебные приставы во время обхода квартир должников по квартплате. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг — РИА Новости. Три года лишения свободы условно назначено судебному приставу из Кондинского района ХМАО, который неоднократно присваивал деньги должников, сообщает во вторник прокуратура Югры.

По информации надзорного ведомства, в 2016 году житель Кондинского района оплатил судебному приставу более 70 тысяч рублей в счет погашения долга по исполнительному производству. При этом сотрудник федеральной службы внес заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы и присвоил себе часть денег.

"Кроме того, в действиях судебного пристава установлены еще четыре аналогичных факта. Общая сумма присвоенных им денежных средств составила почти 100 тысяч рублей", — сообщает окружная прокуратура.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статье о присвоении чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения. Он возместил ущерб в полном объеме.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — сообщает прокуратура.

Отмечается, что он также лишен права занимать определенные должности на государственной службе и органах местного самоуправления на три года.