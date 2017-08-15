На Алтае семилетняя девочка погибла во время конной прогулки

БАРНАУЛ, 15 авг — РИА Новости. Семилетняя девочка погибла во время конной прогулки в Алтайском крае, возбужденно уголовное дело, сообщает во вторник СК РФ по краю.

По данным ведомства, трагедия случилось в понедельник.

"Житель Алтайского края организовал в поселке Катунь для семьи из Барнаула конную прогулку, где в качестве сопровождающего был несовершеннолетний ребенок. В ходе прогулки колонна, состоящая из семи лошадей, расцепилась для самостоятельного управления. Однако первый конь резко побежал в сторону, увлекая за собой лошадь, на которой находилась девочка. Не удержавшись в седле она упала и получила травмы не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Известно, что организатор прогулки не имел право на ее осуществление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.