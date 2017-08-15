В Челябинской области скорая столкнулась с иномаркой, пострадал человек

ЧЕЛЯБИНСК, 15 авг – РИА Новости. Автомобиль скорой помощи в понедельник вечером столкнулся с иномаркой в Челябинске, в результате ДТП фельдшер получила ушибы, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

"ДТП с участием автомобиля "скорой помощи" произошло около 17.00 (15.00 мск) у дома по Троицкому тракту в Челябинске. скорая помощь с включенными проблесковыми маячками и сиреной перевозила пациента в больницу Челябинска из Еманжелинска. По предварительной информации, водитель медтранспорта столкнулся с автомобилем "Chery", двигавшимся в попутном потоке", — говорится в сообщении.

В результате аварии фельдшер скорой помощи получила ушибы и от госпитализации отказалась, уточняется в сообщении.

Пациент, перевозимый скорой, доставлен в больницу другим автомобилем скорой помощи, прибывшим на место ДТП, добавляется в сообщении.

Сотрудники ГИБДД Челябинска устанавливают причины и обстоятельства случившегося.