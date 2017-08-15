В ЯНАО чиновники совместно с ФСБ изъяли алкоголь на пять миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг — РИА Новости. Более 20 тысяч бутылок алкоголя было изъято в поселке Ямбург Надымского района ЯНАО, в том числе с признаками подделки, образцы продукции направят на экспертизу, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия.

Проверку торговых объектов, реализующих спиртное, специалисты ведомства провели совместно с Тюменским областным управлением ФСБ.

"В результате было изъято более 20 тысяч бутылок алкогольной продукции известных марок на общую сумму более 5 миллионов рублей. Ассортимент изъятой продукции составили водка, коньяки, различные вина, шампанское, ликеры, а также пиво и пивная продукция", — говорится в сообщении департамента.

Как пояснили в ведомстве, чуть менее половины изъятого объема алкоголя хранилось ненадлежащим образом. Оставшаяся часть спиртного может иметь признаки подделки.

"Свыше 11 тысяч бутылок были оклеены акцизными и федеральными специальными марками с признаками подделки, либо вовсе не имели маркировки", — уточнили в профильном департаменте.

В настоящее время образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. По словам представителей ведомства, если суд признает вину юридического лица, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией алкоголя, кроме того, регулирующими органами будет рассмотрен вопрос об аннулировании лицензии на реализацию.