Детей из подтопленных районов Приморья привезли на отдых в ВДЦ "Океан"

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Детей из районов Приморья, пострадавших от паводка, привезли во Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком.

"Четверо детей из Надеждинского и 14 ребят из Михайловского районов Приморья отдохнут и подготовятся к новому учебному году в дружинах "Китенок" и "Тигренок". Как рассказала начальник летнего комплекса "Тигренок-Китенок" ВДЦ "Океан" Наталья Гагаркина-Петрик, ребята уже начали осваиваться и погружаться в программу профильных смен", — говорится в сообщении.

По ее словам, прибывших детей включат в образовательные программы.

Юный житель Михайловского района Максим рассказывает, что сейчас вода с территории ушла полностью, но последствия стихии оказались серьезными. "Дома нужно делать ремонт. Потерь много. Ламинат всплыл, мебель на кухне вся испорчена. Технику мы успели спасти, она вся цела. Сейчас мама с папой начали ремонтировать кухню. За полчаса воды стало по пояс, дверь заблокировалась, и нам пришлось вылезать из дома через окно. Было страшно, сейчас очень хочется отдохнуть", – говорит мальчик.

По данным департамента образования и науки Приморского края, еще 25 детей из подтопленных населенных пунктов привезли в лагерь "Наши гости" в Артеме. Готовность принять ребят подтвердили еще несколько лагерей Арсеньева, Артема, Большого Камня, Находки и других муниципалитетов Приморья.

Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода уходит, все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.