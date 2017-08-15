В Приморье два человека погибли в ДТП с участием автобуса

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате выезда автобуса на встречную полосу и столкновения его с "УАЗ" на трассе в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

"По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса №502 сообщением Спасск-Дальний — Владивосток двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. В районе 640-го километра автодороги А-370 транспортное средство потеряло управление и совершило выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем "УАЗ Патриот", — говорится в сообщении.

Водитель и пассажир "УАЗ" — мужчины в возрасте 26 и 59 лет — скончались до приезда скорой помощи. Еще двое пассажиров "УАЗ" — 46-летний мужчина и 30-летняя женщина – получили различные травмы.

По данным полиции, стаж водителя автобуса – 19 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2017 году он не привлекался. ДТП произошло в светлое время суток на сухом асфальте. Назначены экспертизы, идет проверка.