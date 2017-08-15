В Приморье начали ремонтировать размытый паводком железнодорожный мост

Мужчина на лодке во время наводнения в Приморье. Архивное фото

Мужчина на лодке во время наводнения в Приморье. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) начали ремонт железнодорожного моста через реку Клепочная, поврежденного в ходе паводка в Приморье, сообщает пресс-служба ВВО.

"Уже произведена сборка и установка 16 шпальных клеток, используемых для временного восстановления пролетного строения мостового перехода. Кроме того, военнослужащие… произвели сборку более 100 метров рельсошпальной решетки для укладки нового железнодорожного пути на Хасанском направлении (23-й километр) ДВЖД в Приморье", — говорится в сообщении.

Ранее военные расчистили около четырех тысяч метров железнодорожного полотна, заваленного оползнем в ходе ливней, а также демонтировали 80 метров разрушенных путей.

Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода уходит, все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.