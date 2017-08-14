В КБР верховья реки, по которой сошел сель, будут обследовать с вертолета

НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС для оценки уровня опасности намерены утром во вторник на вертолете обследовать верховья реки, по пойме которой в понедельник сошел сель в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии, сообщает главк МЧС по региону.
В 15.40 мск в понедельник в городе Тырныауз Эльбрусского района по пойме реки Герхожан-Су начался сход селевого потока, вызванного таянием ледников.
"В целях обеспечения безопасности населения города Тырныауз с 8.00 мск вторника для проведения аэровизуального обследования верховьев реки Герхожан-Су, если позволит погода, будет задействован вертолет МЧС России", — говорится в сообщении.
Для мониторинга селевой обстановки в устье реки работают две группы ГУМЧС по КБР, уточнили в ведомстве.