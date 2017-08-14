Пожар на скважине в ХМАО не влияет на добычу на месторождении

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пожар на скважине на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) не снижает объем добычи на предприятии, сообщили журналистам в пресс-службе входящего в "Роснефть" "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия".

"Добыча на Ван-Еганском месторождении ведется в штатном режиме и согласно графику. Скважина, на которой произошло возгорание, не входит в эксплуатационный фонд АО "ННП" и не оказывает влияния на общий объем добычи предприятия", — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что пожар в настоящее время не потушен.

Ранее сообщалось, что на нефтяной скважине Ван-Еганского месторождения, которое разрабатывает входящее в "Роснефть" "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", в четверг около полуночи по местному времени произошел пожар. Работы на месторождении ведет подрядчик — компания "Интегра-Бурение". С травмами различной степени тяжести восемь сотрудников этой компании были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный. Все они — граждане Украины.

Позже Минэнерго РФ сообщило об обрушении буровой вышки и уточнило, что огонь воздействует на расположенные рядом три скважины. В понедельник в министерстве сообщили, что пожар локализован, тушение продолжается.

Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ: "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".