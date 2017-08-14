Ущерб от паводка для жителей Уссурийска оценивают в 19 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Предварительный ущерб, нанесенный жителям Уссурийска паводком, составляет 19 миллионов рублей, сообщает администрация городского округа.

"Предварительный ущерб для граждан, чьи дома и участки пострадали от паводка, составляет 19 миллионов рублей. Всего в администрацию Уссурийского городского округа поступило 2 327 заявлений, из них 1842 подали горожане, 485 – селяне. Департаментом труда и соцразвития проверено 566 пакетов документов, включено в список на выплаты из краевого бюджета по 10 тысяч рублей 166 человек, по 25 тысяч – 218 человек", — говорится в сообщении.

Жители частных домов начали просушку жилья, в село Яконовка для этого привезли девять тепловых пушек. Продолжается ремонт дорог. В пункте временного размещения в Уссурийске сейчас находятся 42 человека, из них 16 детей.

Прошедшие в ночь на 7 августа ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода уходит, все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.