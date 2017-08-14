Таяние ледников спровоцировало сход селя в городе Тырныауз в КБР

НАЛЬЧИК, 14 авг – РИА Новости. Сход селя в высокогорном городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии спровоцировало таяние ледников, власти принимают меры для ликвидации последствий стихии, сообщает пресс-служба главы региона.

В 15.40 мск в понедельник поступила информация, что в городе Тырныауз Эльбрусского района по пойме реки Герхожан-Су сходит селевой поток. По предварительной информации, в зону схода селя жилые дома и социальные объекты не попадают, никто не пострадал. В превентивных целях спасатели эвакуировали 300 жильцов двух девятиэтажных домов, к приему людей готовы пункты временного размещения на базе двух школ города и дома культуры. На территории района объявлен режим ЧС муниципального уровня. Сход селя продолжается, но его уровень уже снизился.

По данным республиканского УГИБДД, после схода селя в Тырныаузе временно перекрыта центральная улица города — Эльбрусский проспект в районе городской администрации. При этом имеется объезд через улицу Гызыева.

"Таяние ледников в горах Кабардино-Балкарии спровоцировало сход селевого потока в городе Тырныауз. Полностью снесло пешеходный мост, в целях обеспечения безопасности перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный-Азау. На месте работают ремонтные бригады и экстренные службы", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, на месте происшествия от различных министерств и ведомств работают силы и средства в количестве 96 человек личного состава и 24 единиц техники.