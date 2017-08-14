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Происшествия

Мосгорсуд продлил арест основателя "Смотра.ру" и его гражданской жены

19:1314.08.2017
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мосгорсуд до 15 октября продлил срок ареста основателю сообщества "Смотра.ру", видеоблогеру Эрику "Давидовичу" Китуашвили и его гражданской жене Анне Каганской по делу о мошенничестве со страховкой и легализации средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здание московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении Китуашвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября", — сказал судья. Он также продлил на два месяца арест Каганской. Оба ходатайства рассматривались в одном процессе.

Фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, с основным объемом материалов дела — 14 томов — они уже ознакомились, в настоящее время следствие знакомит обвиняемых с дополнительными материалами, следует из оглашенного в суде ходатайства следователя.

Следователь обосновал свое прошение о продлении ареста тем, что ему необходимо ознакомить Китуашвили и Каганскую с дополнительными материалами, а также провести ряд действий по расследованию иных эпизодов преступной деятельности фигурантов. Он отметил, что обвиняемые искусственно затягивают процесс ознакомления с материалами дела путем ввода в дело новых адвокатов, которых также необходимо ознакомить с материалами.

Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
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"Если они (следователи) почти за 9 лет не смогли раскрыть преступление по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество группой лиц, то и сейчас они не смогут это сделать, по крайней мере законно и справедливо", — сказал Китуашвили, отметив, что дает показания по всем пунктам, и добавил: "в УПК очень много умных слов — "закон", "пленум", но я приезжаю сюда (в суд), и ничего это не работает".

Адвокат Китуашвили указал на тот факт, что вменяемое последнему преступление якобы было совершено восемь лет назад, и за это время Китуашвили не скрывался и не собирался этого делать, соответственно основания следователя для продления ареста, по словам защитника, надуманные и безосновательные.

Защита Каганской отметила, что обратившийся в Мосгорсуд следователь Антон Милютин был допрошен в качестве свидетеля по другому делу, выделенному из материалов в отношении Китуашвили и его гражданской жены, которое слушается в Симоновском суде Москвы.

Эрик Китуашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Поскольку он является свидетелем, следователь должен был взять самоотвод", — сказал адвокат Павел Лапшов, отметив, что ходатайство следователя незаконно. Лапшов дополнительно указал на фальсификацию графика ознакомления Каганской с материалами: в указанные следователем даты ознакомления в СИЗО ее никто не посещал, сказал адвокат, ссылаясь на ответ из ФСИН. Защитник просил перевести доверительницу под домашний арест, а также в качестве альтернативы предложил залог на сумму 3 миллиона рублей.

Китуашвили был арестован 22 февраля прошлого года. Он обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5l — и получения за них по ложным документам страхового возмещения. Второе обвинение предъявлено в легализации денежных средств, полученных со страховой компании, третье — по инсценировке угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получению за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. На данный момент нахождение похищенных средств не установлено. Вину Китуашвили, как и Каганская, не признает и заявляет, что арест связан с его расследованиями о коррупции в ГИБДД.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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иеромонах Макарий
Не следует называть "граждонской женой" любовницу или партнершу по внебрачному половому акту.
19:31
14.08.2017
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