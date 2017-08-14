Суд в закрытом режиме решит вопрос об аресте задержанных в Москве боевиков

Задержание четырех подозреваемых в подготовке взрывов в Москве

Задержание четырех подозреваемых в подготовке взрывов в Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте задержанных по подозрению в подготовке серии терактов в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Ходатайства следствия будут рассмотрены в закрытом режиме, таково решение судьи", — сказала она.

В настоящее время они доставлены в суд под конвоем людей в штатском и в камуфлированных балаклавах. Все они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "терроризм" и "незаконный оборот оружия".

Как сообщала ФСБ, всего по делу задержаны четыре человека: эмиссар запрещенной в РФ организации "Исламское государство"*, специалист по изготовлению взрывных устройств, а также два террориста-смертника.

Пока речь идет об аресте трех фигурантов, информация по четвертому из суда не поступала.

*Террористическая организация, запрещенная в России.