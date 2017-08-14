С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Жалоба на объявление в розыск недавно вышедшего на свободу экс-председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей подана в Василеостровский районный суд Петербурга, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Евгений Котов.

Как ранее сообщило ГСУСК по Петербургу, на 11 июля Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

"Мною была подана жалоба на постановление об объявлении Гительсона в розыск. В настоящее время дата рассмотрения жалобы судом не назначена", — сказал адвокат.

По версии следствия, Гительсон с марта 2007 по октябрь 2008 года, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК", вместе с заместителем председателя правления Иваном Бибиновым совершил хищение денежных средств банка на сумму более 20 миллиардов рублей под предлогом предоставления кредитов подконтрольным Гительсону компаниям. Сотрудники управления СК по Петербургу возбудили в отношении Гительсона уголовное дело о мошенничестве.

Ранее обвинение в мошенничестве Гительсону было уже предъявлено, однако он скрылся от органов предварительного следствия на территории Австрии. В 2013 году экс-банкир был экстрадирован в Россию по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей из входящего в ОАО "Банк ВЕФК" Инкасбанка. В мае этого года экс-банкир вышел на свободу.

В июне 2017 года в главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу из прокуратуры города поступило сообщение Федерального министерства юстиции Австрийской Республики по вопросу согласия австрийских властей на привлечение Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенническом хищении более 20 миллиардов рублей.