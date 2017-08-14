Скончался один из участников "банды GTA", раненный в Мособлсуде

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Один из участников банды GTA, раненный при перестрелке в Мособлсуде, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.

"Он скончался 12 августа", — сказал собеседник агентства.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.