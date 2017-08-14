В дагестанском селе сняли режим КТО после ликвидации главаря бандгруппы

МАХАЧКАЛА, 14 авг — РИА Новости. Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в дагестанском селе, где в воскресенье ликвидирован главарь так называемой "хунзахской" бандгруппы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"Оперативным штабом принято решение о закрытии режима КТО в селе Орота Хунзахского района", — рассказал собеседник агентства.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), 13 августа стало известно, что в одном из частных домов в селе Орота Хунзахского района Дагестана находится вооруженный бандит, причастный к преступлениям террористической направленности. Руководитель оперативного штаба НАК, начальник республиканского управления ФСБ России с 18.30 ввел правовой режим контртеррористической операции. Спецназ ФСБ России блокировал частный дом, в котором укрылся бандит. Прилегающая к дому территория была оцеплена, жители близлежащих домов эвакуированы.

Сообщается, что в ходе переговоров с преступником удалось вывести из дома женщину, однако на законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате его нейтрализовали. По данным НАК, убитый опознан как Хаджимурад Гаджиев, находившийся в федеральном розыске с 2014 года. Он был главарем "хунзахской банды", на счету которой несколько тяжких преступлений, в том числе убийство имама мечети в селе Гоцатль в 2014 году, вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.