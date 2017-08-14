Тюменская полиция расследует хищение двух миллионов рублей из банкомата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. В Тюмени полиция расследует кражу двух с лишним миллионов рублей из банкомата, сообщила в понедельник РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Светлана Новик.

По ее данным, инцидент произошел 11 августа, когда неизвестные проникли в помещение торгового центра и повредили два стоявших там банкомата. При этом забрать деньги они смогли только из одного.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "кража". Проводятся оперативно-розыскные действия. По словам потерпевшей стороны, речь идет о хищении более двух миллионов рублей", — рассказала Новик.