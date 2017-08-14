Суд продлил арест обвиняемым в срыве военного строительства в Арктике

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил срок ареста учредителю и председателю совета директоров "РусАльянс Строя" Алексею Эккерту и руководителю этой же компании Дмитрию Бушманову, обвиняемым в срыве строительства военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд по ходатайству следователя продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Бушманову и Эккерту до 16 ноября", — сказали в пресс-службе.

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой, по информации СМИ, похитили 3 миллиарда рублей.

Следствие считает, что Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах ФГУП "Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России", чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. Бушманов в свою очередь с помощью поддельных документов якобы должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ, писали СМИ.