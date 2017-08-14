В Липецке на подростка упали футбольные ворота

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Подросток в Липецке получил перелом челюсти после падения на него незакрепленных футбольных ворот на стадионе "Металлург", возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщило управление СК по региону в понедельник.

По данным следствия, во время игры в футбол на центральном стадионе "Металлург" 16-летний подросток повис на перекладине ворот и стал подтягиваться.

"Конструкция, которая не была закреплена, упала ему на голову. В результате подросток получил телесные повреждения в виде перелома челюсти и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Следователи сочли, что руководство стадиона должно было лучше следить за безопасностью спортивного оборудования и инвентаря.

"Действия администрации стадиона следствием квалифицированы по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность должностных лиц)", — отмечает следственное управление.