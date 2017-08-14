В Башкирии опрокинулся "Камаз" с коровами

УФА, 14 авг — РИА Новости. "Камаз", перевозивший крупнорогатый скот, опрокинулся в Башкирии, в результате аварии пострадали четыре коровы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГИБДД.

По его данным, ДТП произошло днем в понедельник в Зианчуринском районе Башкирии.

"Камаз" с прицепом, груженный крупнорогатым скотом, двигался со стороны Тюменской области в сторону Оренбургской области. Близ деревни Кугарчи большегруз опрокинулся в кювет", — рассказал собеседник.

По его данным, в "Камазе" было 30 коров, в результате аварии четыре из них пострадали, сам водитель "Камаза" не получил повреждений.