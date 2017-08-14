Ветеран "Альфы": чем больше ИГ* теряет, тем больше боевиков едут в Россию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Задержание в Москве группы боевиков "Исламского государства"*, готовивших серию терактов, подтверждает опасения спецслужб об увеличении потока террористов, возвращающихся в "страны исхода" из-за поражений в Сирии и Ираке, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

В понедельник ФСБ РФ объявила о задержании четырех членов группы ИГ*, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников.

За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация в московском регионе: в мае ФСБ сообщала о задержании также четырех боевиков, тоже граждан России и государств Средней Азии, готовивших взрывы на транспортных объектах. В обоих случаях теракты готовились при участии главарей "Исламского государства", находящихся в Сирии.

"Чем больше ИГИЛ* будет терпеть поражений на поле боя, тем больше будет проблем (с противодействием террористам) в наших странах (исхода боевиков), в том числе в России", — заявил Гончаров РИА Новости.

В качестве примера он напомнил озвученную ранее МВД Франции информацию, согласно которой не менее 270 французов, воевавших на стороне ИГ, уже вернулись домой, а всего, по данным министерства, воевать на стороне боевиков отправились около 700 граждан Франции.

По статистике Генпрокуратуры, только за первую половину этого года в России спецслужбы предотвратили 12 терактов.

*Террористическая организация, запрещена в России