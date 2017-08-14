Восемь человек пострадали при столкновении трех машин на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе Екатеринбург-Тюмень, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.

"В минувшую субботу на 276-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого восемь человек получили травмы. Среди пострадавших — четверо детей 14-ти, 12-ти, 8-ми и 5-ти лет", — говорится в сообщении.

По данным автоинспекции, в месте проведения дорожных работ водитель грузового автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Mercedes. После этого водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с минивэном ГАЗ-2217.

В момент ДТП в легковом автомобиле находились водитель и два пассажира, в том числе и 8-летний ребенок, в минивэне находились шесть человек, в том числе четверо детей.

В результате ДТП серьезные травмы получил 8-летний пассажир автомобиля Mercedes, который находился на заднем пассажирском сидении.

Вся сила удара от столкновения с автомобилем ГАЗ пришлась именно на ту сторону иномарки, где находился мальчик. С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, пневмотораксом, разрывом селезенки и ушибом внутренних органов ребенок был госпитализирован в реанимацию. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В автомобиле ГАЗ в момент ДТП находилась семья из ХМАО: родители и четверо детей. Сотрудники ГИБДД установили, что 12-летний ребенок, который находился в автомобиле ГАЗ, не был пристегнут ремнем безопасности. От удара он перелетел в кабину и разбил лобовое стекло автомобиля головой. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей лица, резаные раны лица и головы. Помимо этого, ушибы в минивэне получил 5-летний мальчик. У его 14-летней сестры врачи диагностировали перелом пальцев ноги. Взрослые, находящиеся в легковом автомобиле и в минивэне, тоже получили травмы и были госпитализированы, сообщает управление.