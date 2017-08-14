В башкирской тайге разыскивают 15 туристов

УФА, 14 авг — РИА Новости. Башкирские полицейские ищут группу туристов, которые двое суток не выходят на связь, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МВД Башкирии Диля Хакимова.

В отдел МВД по Белорецкому району 14 августа в 00.45 по местному времени позвонила жительница Челябинкой области и сообщила, что 15 человек на трех джипах 12 августа отправились из города Сатка в сторону водопада Атыш, который расположен в Белорецком районе, и не выходят на связь.

"Весь состав Инзерского отделения полиции задействован в поиске пропавших туристов. Поиски ведутся в лесном массиве в районе водопада Атыш, который находится в 170 километрах от города Белорецк", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в тайге временами отсутствует мобильная связь и, вероятно, поэтому туристы не могут позвонить родным.

В свою очередь в МЧС Челябинской области заявили, что сообщений о пропаже челябинских туристов в ГУ МЧС по области и областную поисково-спасательную службу не поступало. В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области РИА Новости также сообщили, что заявлений о пропаже туристов нет.