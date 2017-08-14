Ребенок выжил после падения из окна второго этажа в Новой Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ребенок, по словам очевидцев, выпал из окна второго этажа в одном из домов в Новой Москве, вертолет "Московского авиационного центра" эвакуировал мальчика в медучреждение, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в поселении Московский в ТиНАО.

"Санитарный вертолет МАЦ экстренно вылетел для спасения пострадавшего и в данный момент экипаж эвакуирует ребенка в НИИ детской хирургии и травматологии в сопровождении врачей МАЦ и ЦЭМП", — рассказали в пресс-службе.